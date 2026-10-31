Kryzys wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego: Nawrocki zwołał nadzwyczajne konsultacje

Prezydent Polski Karol Nawrocki zwrócił uwagę na zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju w kontekście eskalacji konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oskarżył przeciwników o naruszenie porządku konstytucyjnego i ogłosił pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych.

Według polskiego prezydenta w nocy doszło do siłowego przejęcia państwowego organu konstytucyjnego. Poinformował również, że przeprowadził konsultacje z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który – jak twierdzi Nawrocki – również nie uznaje za zgodne z prawem działań osób, które przejęły władzę w Trybunale Konstytucyjnym.

„Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz do siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwowego. Przeprowadziłem konsultacje z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również nie uznaje za zgodne z prawem działań osób, które uzurpowały sobie władzę w Trybunale Konstytucyjnym” – czytamy w komunikacie.

Navrocki wezwał do przywrócenia porządku prawnego i wycofania z terenu Trybunału Konstytucyjnego sił porządkowych wysłanych tam przez rząd.

„Zapewniłem dostęp do Trybunału Konstytucyjnego legalnie pełniącemu obowiązki wiceprzewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego sędziemu Bartłomiejowi Sokhańskiemu. W związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej zwołuję dzisiaj pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu ustabilizowania sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego” – dodał głowa państwa.

Oświadczenie Nawrockiego padło na tle trwającego od dłuższego czasu sporu między prezydentem a rządem premiera Donalda Tuska dotyczącego funkcjonowania i reformy polskiego systemu sądownictwa.

Do eskalacji doszło po odwołaniu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Świenczkowskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła jego odwołanie i przejęła kierownictwo nad instytucją. Policja przybyła na teren Trybunału po zgłoszeniach dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa sędziów i pracowników instytucji oraz zamieszek podczas protestów.

Strony różnie oceniają zgodność z prawem ostatnich decyzji i działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Nawrocki i przedstawiciele opozycji mówią o naruszeniu porządku konstytucyjnego, podczas gdy rząd Donalda Tusk wyjaśnia swoje działania koniecznością przywrócenia praworządności i niezależności systemu sądowego.

O tym Nawrocki napisał w serwisie społecznościowym X.

30 października około godziny 18:00 na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego w Polsce pojawiła się informacja o odwołaniu jego prezesa Bogdana Świenczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sokhańskiego.

Jak podaje RMF24, w Polsce w nocy z piątku na sobotę w budynku Trybunału Konstytucyjnego doszło do ostrej kłótni między prezesem Karolem Nawrockim a osobami wybranymi przez Sejm do składu tego organu. Na opublikowanym nagraniu słychać, jak Nawrocki podważa ich status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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