W Rosji stwierdzono, że cena gazu w Europie może wzrosnąć do 2500 dolarów za tysiąc metrów sześciennych

Ceny gazu w Europie mogą wzrosnąć do 2500 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, jeśli nadchodząca zima będzie mroźna. Taką prognozę przedstawił prezes zarządu „Gazpromu” Aleksiej Miller. Jednocześnie jest to jego osobista ocena, a nie potwierdzony scenariusz ani prognoza niezależnych analityków.

Według Aleksieja Millera europejskie ceny gazu już w październiku przekroczyły 1200 dolarów za tysiąc metrów sześciennych. Twierdzi on, że zachodni eksperci spodziewali się takiego poziomu dopiero w okresie szczytowego zużycia jesienno-zimowego.

Jako argument na poparcie swojej prognozy szef „Gazpromu” podał stopień zapełnienia niemieckich magazynów gazu. Według jego danych zbiorniki Niemiec – największego odbiorcy gazu w Europie – są zapełnione w 61,6%.

Miller powiązał ten wskaźnik z niskim tempem zasilania gazem i zasugerował, że w przypadku mroźnej zimy cena paliwa w niektórych okresach może osiągnąć 2500 dolarów za tysiąc metrów sześciennych.

Jednocześnie dane przytoczone przez Millera dotyczą właśnie Niemiec, a nie całej Unii Europejskiej.

Według informacji agencji Reuters z 29 października europejskie magazyny gazu były ogólnie zapełnione w około 75%, podczas gdy w Niemczech poziom zapasów wynosił 61,7%.

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii odrzuciło zarzuty, jakoby kraj ten nie uzupełniał wystarczająco swoich rezerw. W resortcie oświadczono, że dostawy gazu są zapewnione dzięki skroplonemu gazowi ziemnemu, importowi rurociągowemu oraz zintegrowanej sieci gazowej.

Wzrost notowań następuje na tle zakłóceń w dostawach skroplonego gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu.

28 października cena bazowa gazu na holenderskim hubie TTF na krótko osiągnęła poziom 100 euro za megawatogodzinę. Jest to najwyższy poziom od grudnia 2022 roku.

Jak podaje agencja Reuters, na rynek wpływają problemy z transportem morskim oraz niepewność co do przyszłych dostaw w przededniu sezonu grzewczego.

Prognoza na poziomie 2500 dolarów za tysiąc metrów sześciennych jest oceną samego Aleksieja Millera przy założeniu mroźnej zimy. Nie można jej uznać za potwierdzony scenariusz ani konsensus niezależnych analityków.

Oświadczenie prezesa „Gazpromu” padło w kontekście rzeczywistego wzrostu giełdowych cen gazu w Europie. Nie oznacza to jednak, że rynek koniecznie osiągnie wskazany przez niego poziom w trakcie sezonu grzewczego.

Informują o tym rosyjskie firmy oraz agencja Reuters.

Wcześniej cena europejskiego gazu ziemnego przekroczyła 100 euro za megawatogodzinę po raz pierwszy od 2022 roku.

Firma handlowa Trafigura zawarła nową pięcioletnią umowę na dostawy gazu ziemnego niemieckiemu państwowemu importerowi Securing Energy for Europe (SEFE).

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