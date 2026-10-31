俄罗斯方面表示，欧洲的天然气价格可能上涨至每千立方米2500美元

如果今冬天气寒冷，欧洲的天然气价格可能上涨至每千立方米2500美元。俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）董事长阿列克谢·米勒提出了这一预测。 不过，这只是他个人的评估，并非经证实的预测，也不是独立分析师的预测。

据阿列克谢·米勒称，欧洲天然气价格早在10月就已突破每千立方米1200美元。他指出，西方专家原本预计这一价格水平仅会在秋冬季用电高峰期出现。

作为支持其预测的论据，“俄罗斯天然气工业股份公司”负责人援引了德国天然气储气库的储气率。据他提供的数据，作为欧洲最大天然气消费国的德国，其储气库的储气率仅为61.6%。

米勒将这一指标归因于天然气注气速度缓慢，并推测如果今冬寒冷，燃料价格在某些时期可能达到每千立方米2500美元。

不过，米勒提供的数据仅涉及德国，而非整个欧盟。

据路透社10月29日报道，欧洲天然气储气库的总体储气率约为75%，而德国的储气率为61.7%。

德国经济与能源部驳斥了关于该国储备补充不足的指控。 该部表示，得益于液化天然气、管道进口以及一体化天然气网络，天然气供应依然有保障。

此次价格上涨的背景是来自中东的液化天然气供应出现中断。

10月28日，荷兰TTF天然气交易中心的天然气基准价格短暂触及每兆瓦时100欧元，创下自2022年12月以来的最高纪录。

据路透社报道，海运问题以及供暖季来临前未来供应的不确定性正给市场带来压力。

每千立方米2500美元的预测是阿列克谢·米勒本人在假设寒冬来临的情况下做出的评估。这不能被视为已得到证实的预测，也不代表独立分析师的共识。

“俄罗斯天然气工业股份公司”总裁的这一声明是在欧洲天然气交易所价格实际上涨的背景下发表的。但这并不意味着市场在供暖季期间一定会达到他所提到的价格水平。

俄罗斯多家公司及路透社均报道了这一消息。

此前，欧洲天然气价格自2022年以来首次突破每兆瓦时100欧元。

贸易公司托克（Trafigura）与德国国有进口商“保障欧洲能源”（SEFE）签署了一项为期五年的新天然气供应协议。

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