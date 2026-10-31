В РФ заявили, что газ в Европе может подорожать до 2500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе могут вырасти до 2500 долларов за тысячу кубометров, если предстоящая зима будет холодной. Такой прогноз озвучил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В то же время это его личная оценка, а не подтвержденный сценарий или прогноз независимых аналитиков.

По словам Алексея Миллера, европейские цены на газ уже в октябре превысили $1200 за тысячу кубометров. Он утверждает, что западные эксперты ожидали такого уровня только в период пикового осенне-зимнего потребления.

В качестве аргумента в пользу своего прогноза глава «Газпрома» привёл степень заполненности немецких газохранилищ. По его данным, резервуары Германии — крупнейшего потребителя газа в Европе — заполнены на 61,6%.

Миллер связал этот показатель с низкими темпами закачки газа и предположил, что в случае холодной зимы стоимость топлива в отдельные периоды может достичь $2500 за тысячу кубометров.

В то же время приведенные Миллером данные касаются именно Германии, а не всего Европейского Союза.

По информации Reuters от 29 октября, европейские газохранилища в целом были заполнены примерно на 75%, тогда как в Германии уровень запасов составлял 61,7%.

Немецкое Министерство экономики и энергетики отвергло обвинения в том, что страна недостаточно пополняла резервы. В ведомстве заявили, что поставки газа остаются обеспеченными благодаря сжиженному природному газу, трубопроводному импорту и интегрированной газовой сети.

Рост котировок происходит на фоне перебоев с поставками сжиженного природного газа из Ближнего Востока.

28 октября базовая цена на газ на нидерландском хабе TTF кратковременно достигла 100 евро за мегаватт-час. Это самый высокий показатель с декабря 2022 года.

Как сообщает Reuters, на рынок давят проблемы с морскими перевозками и неопределенность относительно будущих поставок в преддверии отопительного сезона.

Прогноз в $2500 за тысячу кубометров является оценкой самого Алексея Миллера при условии холодной зимы. Его нельзя считать подтвержденным сценарием или консенсусом независимых аналитиков.

Заявление главы «Газпрома» прозвучало на фоне реального роста биржевых цен на газ в Европе. Однако это не означает, что рынок обязательно достигнет названного им уровня в течение отопительного сезона.

Об этом сообщают российские компании и Reuters.

Ранее цена европейского природного газа превысила €100 за мегаватт-час впервые с 2022 года.

Трейдинговая компания Trafigura заключила новое пятилетнее соглашение о поставках природного газа немецкому государственному импортеру Securing Energy for Europe (SEFE).

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