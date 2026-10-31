至少51名穆斯林参选美国中期选举——《黎明报》

在美国，至少有51名美国穆斯林正在参加定于11月3日举行的中期选举，竞选联邦、州和地方职务。正如《黎明报》报道，穆斯林网络电视台已在约23个州确认了候选人。其中包括1名参议院席位竞选者、10名国会候选人以及数十名州和地方职务竞选者。

这是有文件证实的最低数量，而非完整的全国名单。这些候选人竞选的职务将影响教育、医疗保健、住房、就业、公共安全和公民权利等问题。

参议院席位之争

最受关注的选举之一是密歇根州参议院席位选举，民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德希望成为首位当选美国国会参议院的穆斯林。今年9月，他获得了弗吉尼亚州副州长加扎拉·哈什米的支持；哈什米是首位当选美国全州级职务的穆斯林女性。

10月25日，在密歇根州的一场集会上，美国总统唐纳德·特朗普称埃尔-赛义德为圣战分子和穆斯林兄弟会成员，并表示不应允许他进入参议院。埃尔-赛义德否认与该组织有任何关联；报道指出，没有发现其为该组织成员的证据。

同样寻求连任的明尼苏达州联邦众议员伊尔汗·奥马尔也遭到特朗普类似的攻击。特朗普质疑她的爱国主义，并再次提及有关其移民经历的说法。奥马尔称政府的行为是政治恐吓。

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加沙和伊朗成为竞选议题

加沙战争已成为竞选活动的主要议题之一。部分穆斯林和阿拉伯裔美国选民要求华盛顿重新考虑对以色列的军事支持。埃尔-赛义德称以色列在加沙的行动为种族灭绝，并呼吁停止美国军事援助；他还反对资助外国军队，包括埃及、沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国的军队。

同样寻求连任的密歇根州联邦众议员拉希达·特莱布要求对向以色列供应武器实施全面禁运。她表示，美国的军事支持助长了针对巴勒斯坦人的侵害行为。

与伊朗的战争加剧了这一讨论：据该媒体称，美国和以色列对伊朗的打击始于2026年2月28日，之后伊朗发动了报复性打击。10月28日，美联社报道称，美国官员已警告中东国家和地区盟友，选举后可能发生新的美国打击，以及伊朗可能作出的回应。

投票结果将决定对众议院的控制权，并影响参议院的力量平衡，包括国会监督和军事项目资金。

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