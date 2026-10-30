Блогер Сергій Тихановський поставив під сумнів легітимність дружини — Deutsche Welle

Білоруський блогер і колишній політв’язень Сергій Тихановський публічно розкритикував діяльність своєї дружини Світлани Тихановської та її офісу, а також поставив під сумнів її легітимність як представниці білоруських демократичних сил. Про це Deutsche Welle повідомляє з посиланням на його трансляції у YouTube.

Тихановський заявив, що Тихановська має певну легітимність від Європейського Союзу, однак, за його словами, люди, які нині залишаються в Білорусі, не наділяли її таким мандатом. Він також стверджує, що частина тих, хто голосував за Тихановську як за спільну кандидатуру опозиції на виборах 2020 року, згодом пошкодувала про це.

Пропозиція наглядової ради

Тихановський пропонує створити наглядову раду під назвою «Об’єднаний офіс демократичних сил». До неї, за його задумом, мали б увійти колишні кандидати в президенти, лідери протестів та знакові постаті революції, зокрема він сам і Світлана Тихановська. Така структура, на його думку, могла б контролювати розподіл грантових коштів.

Колишній політв’язень також назвав дружину так званою технічною кандидаткою та заявив, що вона отримала голоси передусім противників Олександра Лукашенка. Ці твердження є позицією самого Тихановського.

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Реакція та оцінка політолога

Світлана Тихановська та її офіс не коментували ані сімейну ситуацію, ані публічну критику з боку чоловіка. У грудні 2025 року вона сказала Deutsche Welle, що події у публічній сфері та в родині є різними речами. Тихановська також зазначила, що з розумінням ставиться до травматичного досвіду чоловіка після п’яти років ув’язнення і що родина розбиратиметься із ситуацією приватно.

Політолог Юрій Дракохруст назвав ситуацію в демократичних силах кризою, але висловив сумнів, що Тихановський зможе домовитися з усіма можливими учасниками запропонованої ради. На його думку, Тихановська вже сформувала через свій офіс ресурси, політичний статус і міжнародне представництво. Він зазначив, що її приймають на високому рівні як лідерку Білорусі та білоруської демократії.

Сергія Тихановського затримали в Білорусі у травні 2020 року після оголошення про намір балотуватися в президенти. У грудні 2021 року його засудили до 18 років позбавлення волі, зокрема за організацію масових заворушень. У червні 2025 року його звільнили після майже п’яти років ув’язнення та примусово вивезли з країни.

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