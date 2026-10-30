Белорусский блогер и бывший политзаключенный Сергей Тихановский публично раскритиковал деятельность своей жены Светланы Тихановской и ее офиса, а также поставил под сомнение ее легитимность как представительницы белорусских демократических сил. Об этом Deutsche Welle сообщает со ссылкой на его трансляции в YouTube.

Тихановский заявил, что Тихановская обладает определенной легитимностью со стороны Европейского Союза, однако, по его словам, люди, которые сейчас остаются в Беларуси, не наделяли ее таким мандатом. Он также утверждает, что часть тех, кто голосовал за Тихановскую как за общую кандидатуру оппозиции на выборах 2020 года, впоследствии пожалела об этом.

Предложение наблюдательного совета

Тихановский предлагает создать наблюдательный совет под названием «Объединенный офис демократических сил». По его замыслу, в него должны войти бывшие кандидаты в президенты, лидеры протестов и знаковые фигуры революции, в том числе он сам и Светлана Тихановская. Такая структура, по его мнению, могла бы контролировать распределение грантовых средств.

Бывший политзаключенный также назвал жену так называемой технической кандидаткой и заявил, что она получила голоса прежде всего противников Александра Лукашенко. Эти утверждения являются позицией самого Тихановского.

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Реакция и оценка политолога

Светлана Тихановская и ее офис не комментировали ни семейную ситуацию, ни публичную критику со стороны мужа. В декабре 2025 года она сказала Deutsche Welle, что события в публичной сфере и в семье — разные вещи. Тихановская также отметила, что с пониманием относится к травматическому опыту мужа после пяти лет заключения и что семья разберется с ситуацией в частном порядке.

Политолог Юрий Дракохруст назвал ситуацию в демократических силах кризисом, однако выразил сомнение, что Тихановский сможет договориться со всеми возможными участниками предложенного совета. По его мнению, Тихановская уже сформировала через свой офис ресурсы, политический статус и международное представительство. Он отметил, что ее принимают на высоком уровне как лидера Беларуси и белорусской демократии.

Сергей Тихановский был задержан в Беларуси в мае 2020 года после объявления о намерении баллотироваться в президенты. В декабре 2021 года его приговорили к 18 годам лишения свободы, в частности за организацию массовых беспорядков. В июне 2025 года его освободили после почти пяти лет заключения и принудительно вывезли из страны.

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