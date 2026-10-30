白俄罗斯博主、前政治犯谢尔盖·季哈诺夫斯基公开批评了其妻子斯维亚特兰娜·季哈诺夫斯卡娅及其办公室的活动，并质疑她作为白俄罗斯民主力量代表的合法性。德国之声援引其YouTube直播报道称。

季哈诺夫斯基表示，季哈诺夫斯卡娅拥有来自欧盟的某种合法性，但据他所说，目前仍留在白俄罗斯的人并未授予她这样的授权。他还声称，部分在2020年选举中投票支持季哈诺夫斯卡娅、将她作为反对派共同候选人的人后来对此感到后悔。

关于监督委员会的提议

季哈诺夫斯基提议成立一个名为“民主力量联合办公室”的监督委员会。按照他的设想，其中应包括前总统候选人、抗议活动领袖以及革命的标志性人物，其中包括他本人和斯维亚特兰娜·季哈诺夫斯卡娅。他认为，这样的机构可以监督赠款资金的分配。

这名前政治犯还称其妻子为所谓的技术性候选人，并表示她获得的选票主要来自亚历山大·卢卡申科的反对者。这些说法是季哈诺夫斯基本人的立场。

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反应与政治学者的评估

斯维亚特兰娜·季哈诺夫斯卡娅及其办公室没有评论家庭情况，也没有评论其丈夫的公开批评。2025年12月，她对德国之声表示，公共领域和家庭中发生的事情是不同的事。季哈诺夫斯卡娅还指出，她理解丈夫在五年监禁后的创伤经历，家庭将私下处理这一情况。

政治学者尤里·德拉科赫鲁斯特称民主力量内部的情况是一场危机，但对季哈诺夫斯基能否与拟议委员会的所有潜在成员达成协议表示怀疑。在他看来，季哈诺夫斯卡娅已通过其办公室形成了资源、政治地位和国际代表性。他指出，她作为白俄罗斯和白俄罗斯民主的领导人受到高层接见。

谢尔盖·季哈诺夫斯基于2020年5月在宣布打算竞选总统后在白俄罗斯被拘留。2021年12月，他被判处18年监禁，其中包括组织大规模骚乱罪。2025年6月，他在被监禁近五年后获释，并被强行带离该国。

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