Białoruski bloger i były więzień polityczny Siarhiej Cichanouski publicznie skrytykował działalność swojej żony Swiatłany Cichanouskiej i jej biura, a także podważył jej legitymację jako przedstawicielki białoruskich sił demokratycznych. Deutsche Welle poinformowała o tym, powołując się na jego transmisje w serwisie YouTube.

Cichanouski oświadczył, że Cichanouska ma pewną legitymację ze strony Unii Europejskiej, jednak, jego zdaniem, ludzie, którzy obecnie pozostają na Białorusi, nie udzielili jej takiego mandatu. Twierdzi również, że część osób, które głosowały na Cichanouską jako wspólną kandydatkę opozycji w wyborach w 2020 roku, później tego żałowała.

Propozycja rady nadzorczej

Cichanouski proponuje utworzenie rady nadzorczej pod nazwą „Zjednoczone Biuro Sił Demokratycznych”. Zgodnie z jego zamysłem miałyby do niej wejść byli kandydaci na prezydenta, liderzy protestów i symboliczne postacie rewolucji, w tym on sam i Swiatłana Cichanouska. Taka struktura, jego zdaniem, mogłaby kontrolować podział środków grantowych.

Były więzień polityczny nazwał także swoją żonę tak zwaną kandydatką techniczną i oświadczył, że otrzymała głosy przede wszystkim przeciwników Alaksandra Łukaszenki. Twierdzenia te są stanowiskiem samego Cichanouskiego.

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Reakcja i ocena politologa

Swiatłana Cichanouska i jej biuro nie komentowały ani sytuacji rodzinnej, ani publicznej krytyki ze strony jej męża. W grudniu 2025 roku powiedziała Deutsche Welle, że wydarzenia w sferze publicznej i w rodzinie to różne sprawy. Cichanouska zaznaczyła także, że ze zrozumieniem podchodzi do traumatycznych doświadczeń męża po pięciu latach więzienia oraz że rodzina zajmie się sytuacją prywatnie.

Politolog Jury Drakachrust nazwał sytuację w siłach demokratycznych kryzysem, lecz wyraził wątpliwość, czy Cichanouski zdoła porozumieć się ze wszystkimi potencjalnymi uczestnikami proponowanej rady. Jego zdaniem Cichanouska za pośrednictwem swojego biura zbudowała już zasoby, status polityczny i reprezentację międzynarodową. Zauważył, że jest przyjmowana na wysokim szczeblu jako liderka Białorusi i białoruskiej demokracji.

Siarhiej Cichanouski został zatrzymany na Białorusi w maju 2020 roku po ogłoszeniu zamiaru kandydowania na prezydenta. W grudniu 2021 roku skazano go na 18 lat pozbawienia wolności, między innymi za organizację masowych zamieszek. W czerwcu 2025 roku został zwolniony po niemal pięciu latach więzienia i przymusowo wywieziony z kraju.

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