Росія обговорює зі США скасування санкцій — Ушаков

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Російська сторона веде переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо можливого скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, питання обговорюють уже певний час, однак результат переговорів поки невідомий. Він також зазначив, що керівник РФПІ та спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв активно працює над скасуванням обмежень і підтримує контакти з американською стороною.

«Така розмова ведеться. Вона триває вже певний час, але я не знаю, яким буде результат», — сказав Ушаков.

Він додав, що дискусії продовжуються, а інформація про можливе скасування санкцій з’явилася в медіа ще кілька днів тому.

У середу, 28 жовтня, газета The New York Times повідомила, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти РФПІ.

Раніше путін визнав болючий вплив західних санкцій на економіку росії.

До цього Зеленський запровадив санкції проти виробників російських балістичних ракет і постачальників компонентів для ОПК.

Нагадаємо, США намагаються відновити переговори про завершення російсько-української війни, пропонуючи нову схему можливих домовленостей між Києвом і Москвою. За даними журналістів, серед положень плану — відмова України від вступу до НАТО, перспектива членства в Європейському Союзі, скасування санкцій проти Росії та відновлення постачання російського газу до Європи.

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