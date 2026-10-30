Bezrobocie w Finlandii wzrosło do 11% — YLE News

W Finlandii stopa bezrobocia we wrześniu sięgnęła 11%, co jest najwyższym wskaźnikiem wśród państw Unii Europejskiej. To o 1,3 punktu procentowego więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, wynika z danych Eurostatu, o których informuje YLE News.

Wskaźnik jest niemal dwukrotnie wyższy od średniej w UE

Średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej we wrześniu wyniosła 6,2%. W ciągu roku utrzymywała się w pobliżu 6%. Tym samym fiński wskaźnik był niemal dwukrotnie wyższy od średniej dla UE.

Drugie miejsce pod względem bezrobocia zajęła Hiszpania ze wskaźnikiem 10,3%, a trzecie — Szwecja, gdzie wyniósł on 8,6%. Najniższe wskaźniki we wrześniu odnotowano w Czechach — 2,8%, a także w Polsce — 3,4%.

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Ożywienie gospodarcze nie wpłynęło jeszcze na rynek pracy

Finlandia przez większą część roku przewodziła rankingowi państw UE pod względem bezrobocia. W sierpniu wskaźnik tymczasowo spadł do 9,9%, a kraj ustąpił wówczas pierwszego miejsca Hiszpanii z wynikiem 10,2%.

Oznaki ożywienia fińskiej gospodarki po okresie słabego wzrostu nie wpłynęły jeszcze na sytuację na rynku pracy. Główny ekonomista Federacji Fińskich Przedsiębiorstw Petri Malinen powiedział wcześniej YLE News, że niepewność geopolityczna zaciemnia perspektywy firm i skłania je do odkładania zatrudniania pracowników. Według niego ostrożność konsumentów i powolne ożywienie konsumpcji ograniczają popyt, dlatego firmy nie muszą zwiększać zatrudnienia.

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