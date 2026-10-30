В Финляндии безработица выросла до 11% — YLE News

В Финляндии уровень безработицы в сентябре достиг 11%, что является самым высоким показателем среди государств Европейского Союза. Это на 1,3 процентного пункта больше, чем за аналогичный период предыдущего года, свидетельствуют данные Евростата, о которых сообщает YLE News.

Показатель почти вдвое выше среднего по ЕС

Средний уровень безработицы в Евросоюзе в сентябре составил 6,2%. В течение года он держался около 6%. Таким образом, финский показатель был почти вдвое выше среднего по ЕС.

Второе место по уровню безработицы заняла Испания с показателем 10,3%, третье — Швеция, где он составил 8,6%. Самые низкие показатели в сентябре зафиксировали в Чехии — 2,8%, а также в Польше — 3,4%.

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Восстановление экономики еще не повлияло на рынок труда

Финляндия на протяжении большей части года возглавляла рейтинг стран ЕС по безработице. В августе показатель временно снизился до 9,9%, и страна тогда уступила первое место Испании с 10,2%.

Признаки восстановления финской экономики после периода слабого роста пока не отразились на ситуации на рынке труда. Главный экономист Федерации финских предприятий Петри Малинен ранее заявил YLE News, что геополитическая неопределенность омрачает перспективы компаний и побуждает их откладывать найм работников. По его словам, осторожность потребителей и медленное восстановление потребления сдерживают спрос, поэтому компаниям нет необходимости расширять штат.

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