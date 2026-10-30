У Фінляндії безробіття зросло до 11% — YLE News

У Фінляндії рівень безробіття у вересні сягнув 11%, що є найвищим показником серед держав Європейського Союзу. Це на 1,3 відсоткового пункту більше, ніж за аналогічний період попереднього року, свідчать дані Євростату, про які повідомляє YLE News.

Показник майже вдвічі вищий за середній у ЄС

Середній рівень безробіття в Євросоюзі у вересні становив 6,2%. Упродовж року він тримався поблизу 6%. Таким чином, фінський показник був майже вдвічі вищим за середній по ЄС.

Друге місце за рівнем безробіття посіла Іспанія з показником 10,3%, третє — Швеція, де він становив 8,6%. Найнижчі показники у вересні зафіксували в Чехії — 2,8%, а також у Польщі — 3,4%.

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Відновлення економіки ще не вплинуло на ринок праці

Фінляндія впродовж більшої частини року очолювала рейтинг країн ЄС за безробіттям. У серпні показник тимчасово знизився до 9,9%, і країна тоді поступилася першим місцем Іспанії з 10,2%.

Ознаки відновлення фінської економіки після періоду слабкого зростання поки не позначилися на ситуації на ринку праці. Головний економіст Федерації фінських підприємців Петрі Малінен раніше заявив YLE News, що геополітична невизначеність затьмарює перспективи компаній та спонукає їх відкладати найм працівників. За його словами, обережність споживачів і повільне відновлення споживання стримують попит, тому компанії не мають потреби розширювати штат.

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