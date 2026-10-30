Генпрокурор Польщі передав до Конституційного трибуналу п’ять клопотань — RMF24

Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек передав до Конституційного трибуналу п’ять клопотань про скасування імунітету. Чотири з них стосуються виконувача обов’язків голови трибуналу Богдана Свєнчковського, ще одне — віцепрезидента установи Бартломея Соханьського.

Клопотання щодо посадовців трибуналу

Як повідомляє RMF24, про передачу документів Журек заявив на платформі X. За його словами, загальний обсяг п’яти клопотань становить 224 сторінки.

Чотири клопотання містять прохання надати згоду на притягнення Свєнчковського до кримінальної відповідальності. П’яте клопотання стосується скасування імунітету Соханьського.

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До трибуналу передали 50 томів матеріалів

Разом із клопотаннями до Конституційного трибуналу передали 50 томів матеріалів, що, за словами генерального прокурора, стосуються правопорушень, указаних у документах. Усі матеріали отримала суддя Конституційного трибуналу з найбільшим стажем роботи.

Журек також зазначив, що подальшу інформацію у цій справі надаватиме Конституційний трибунал.

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