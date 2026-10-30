Генпрокурор Польши передал в Конституционный трибунал пять ходатайств — RMF24
Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек передал в Конституционный трибунал пять ходатайств о снятии иммунитета. Четыре из них касаются исполняющего обязанности главы трибунала Богдана Свенчковского, еще одно — вице-президента учреждения Бартломея Соханьского.
Ходатайства в отношении должностных лиц трибунала
Как сообщает RMF24, Журек заявил о передаче документов на платформе X. По его словам, общий объем пяти ходатайств составляет 224 страницы.
Четыре ходатайства содержат просьбы дать согласие на привлечение Свенчковского к уголовной ответственности. Пятое ходатайство касается снятия иммунитета Соханьского.
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В трибунал передали 50 томов материалов
Вместе с ходатайствами в Конституционный трибунал передали 50 томов материалов, которые, по словам генерального прокурора, касаются правонарушений, указанных в документах. Все материалы получила судья Конституционного трибунала с наибольшим стажем работы.
Журек также отметил, что дальнейшую информацию по этому делу будет предоставлять Конституционный трибунал.