Prokurator generalny Polski przekazał do Trybunału Konstytucyjnego pięć wniosków — RMF24
Prokurator generalny Polski Waldemar Żurek przekazał do Trybunału Konstytucyjnego pięć wniosków o uchylenie immunitetu. Cztery z nich dotyczą pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, a kolejny — wiceprezesa instytucji Bartłomieja Sochańskiego.
Wnioski dotyczące urzędników Trybunału
Jak informuje RMF24, Żurek poinformował o przekazaniu dokumentów na platformie X. Jak zaznaczył, łączna objętość pięciu wniosków wynosi 224 strony.
Cztery wnioski zawierają prośby o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu Sochańskiego.
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Do Trybunału przekazano 50 tomów materiałów
Wraz z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego przekazano 50 tomów materiałów, które, według prokuratora generalnego, dotyczą przestępstw wskazanych w dokumentach. Wszystkie materiały otrzymała sędzia Trybunału Konstytucyjnego o najdłuższym stażu pracy.
Żurek zaznaczył również, że dalszych informacji w tej sprawie będzie udzielał Trybunał Konstytucyjny.