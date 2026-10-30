У Польщі Анна Корвін-Пйотровська має очолити Конституційний трибунал — RMF24

У Польщі суддя Анна Корвін-Пйотровська, яка має найдовший стаж у Конституційному трибуналі, має керувати установою після відсторонення від обов’язків її голови Богдана Свєнчковського та віцепрезидента Бартломєя Соханьського. Це випливає з інформації й документів, переданих медіа, зокрема суддею Славоміром Патирою, повідомляє RMF24.

Відсторонення керівництва

30 жовтня на сайті Конституційного трибуналу з’явилася інформація про відсторонення Свєнчковського та Соханьського від виконання службових обов’язків на один місяць. У повідомленні, поширеному серед медіа, зазначено, що негайне усунення суддів необхідне з огляду на характер їхніх дій, інтереси служби та авторитет суду.

Серед підстав названо дії, що, за твердженням авторів повідомлення, перешкоджали належному скликанню Загальних зборів Конституційного трибуналу для ухвалення проєкту плану видатків на 2027 рік за участі всіх належно обраних Сеймом суддів. Також там згадано нібито довільне й незаконне визначення складів для розгляду справ.

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Заяви з акаунта в X

Ще одним закидом є недопущення від 9 квітня 2026 року до розгляду справ суддів, належно обраних Сеймом у 2026 році та тих, хто склав присягу президенту.

Водночас на акаунті в X, яким раніше користувалася пресслужба Конституційного трибуналу, заявили про ймовірне захоплення сайту установи. У дописі стверджують, що головою Трибуналу залишається Богдан Свєнчковський, а віцепрезидентом — Бартломєй Соханьський. Автори допису також заявили, що Корвін-Пйотровська не є суддею Конституційного трибуналу, та звинуватили учасників цих дій у державному перевороті.

За даними RMF24, допис стосується того, що Корвін-Пйотровська належить до групи суддів, які склали присягу в Сеймі, а не за фізичної присутності президента та на його запрошення.

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