W Polsce sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która ma najdłuższy staż w Trybunale Konstytucyjnym, ma kierować instytucją po odsunięciu od obowiązków jej prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wynika to z informacji i dokumentów przekazanych mediom, m.in. przez sędziego Sławomira Patyrę, informuje RMF24.

Odsunięcie kierownictwa

30 października na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o odsunięciu Święczkowskiego i Sochańskiego od wykonywania obowiązków służbowych na jeden miesiąc. W komunikacie rozpowszechnionym wśród mediów zaznaczono, że natychmiastowe odsunięcie sędziów jest konieczne ze względu na charakter ich działań, interes służby oraz autorytet sądu.

Wśród podstaw wskazano działania, które według autorów komunikatu utrudniały prawidłowe zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego w celu przyjęcia projektu planu wydatków na 2027 rok z udziałem wszystkich sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm. Wspomniano również o rzekomo dowolnym i bezprawnym wyznaczaniu składów do rozpoznawania spraw.

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Oświadczenia z konta w X

Kolejnym zarzutem jest niedopuszczanie od 9 kwietnia 2026 roku do rozpoznawania spraw sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm w 2026 roku oraz tych, którzy złożyli przysięgę przed prezydentem.

Jednocześnie na koncie w X, z którego wcześniej korzystało biuro prasowe Trybunału Konstytucyjnego, poinformowano o możliwym przejęciu strony internetowej instytucji. W poście stwierdzono, że prezesem Trybunału pozostaje Bogdan Święczkowski, a wiceprezesem — Bartłomiej Sochański. Autorzy wpisu oświadczyli także, że Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, oraz oskarżyli uczestników tych działań o zamach stanu.

Według RMF24 wpis dotyczy faktu, że Korwin-Piotrowska należy do grupy sędziów, którzy złożyli przysięgę w Sejmie, a nie w fizycznej obecności prezydenta i na jego zaproszenie.

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