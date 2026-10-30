据RMF24报道，在波兰，宪法法庭任职时间最长的法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡，将在该机构主席博格丹·希文奇科夫斯基和副主席巴尔托米耶伊·索汉斯基被停职后领导该机构。这是根据向媒体提供的信息和文件得出的结论，其中包括法官斯瓦沃米尔·帕特拉提供的材料。

领导层被停职

10月30日，宪法法庭网站发布消息称，希文奇科夫斯基和索汉斯基被暂停履行职务一个月。向媒体发布的声明指出，鉴于其行为的性质、服务利益以及法院的权威，有必要立即将这两名法官撤职。

所列理由包括，据该声明作者称，相关行为妨碍了宪法法庭全体会议的适当召开，无法在所有由众议院依法选出的法官参与下通过2027年支出计划草案。声明还提及，据称存在任意且非法地指定审理案件合议庭的情况。

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来自X账号的声明

另一项指控是，自2026年4月9日起，不允许2026年由众议院依法选出的法官，以及向总统宣誓的法官审理案件。

与此同时，此前由宪法法庭新闻办公室使用的X账号称，该机构网站可能已被接管。该帖文称，博格丹·希文奇科夫斯基仍是法庭主席，巴尔托米耶伊·索汉斯基仍是副主席。帖文作者还称，科尔温-皮奥特罗夫斯卡不是宪法法庭法官，并指控参与这些行动的人发动政变。

RMF24称，该帖文涉及这样一个事实：科尔温-皮奥特罗夫斯卡属于一组在众议院宣誓、而非在总统亲自出席并应其邀请的情况下宣誓的法官。

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