В Польше судья Анна Корвин-Пиотровская, имеющая самый длительный стаж работы в Конституционном трибунале, должна руководить учреждением после отстранения от обязанностей его председателя Богдана Свенчковского и вице-президента Бартломея Соханьского. Это следует из информации и документов, переданных СМИ, в частности судьёй Славомиром Патырой, сообщает RMF24.

Отстранение руководства

30 октября на сайте Конституционного трибунала появилась информация об отстранении Свенчковского и Соханьского от исполнения служебных обязанностей на один месяц. В сообщении, распространённом среди СМИ, указано, что немедленное отстранение судей необходимо с учётом характера их действий, интересов службы и авторитета суда.

Среди оснований названы действия, которые, по утверждению авторов сообщения, препятствовали надлежащему созыву Общего собрания Конституционного трибунала для принятия проекта плана расходов на 2027 год с участием всех судей, надлежащим образом избранных Сеймом. Также упомянуто предположительно произвольное и незаконное определение составов для рассмотрения дел.

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Заявления из аккаунта в X

Ещё одним обвинением является недопущение с 9 апреля 2026 года к рассмотрению дел судей, надлежащим образом избранных Сеймом в 2026 году, а также тех, кто принёс присягу президенту.

В то же время в аккаунте в X, которым ранее пользовалась пресс-служба Конституционного трибунала, заявили о вероятном захвате сайта учреждения. В публикации утверждается, что председателем Трибунала остаётся Богдан Свенчковский, а вице-президентом — Бартломей Соханьский. Авторы публикации также заявили, что Корвин-Пиотровская не является судьёй Конституционного трибунала, и обвинили участников этих действий в государственном перевороте.

По данным RMF24, публикация касается того, что Корвин-Пиотровская принадлежит к группе судей, которые принесли присягу в Сейме, а не в физическом присутствии президента и по его приглашению.

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