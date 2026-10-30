W Niemczech po cyberataku na skrajnie prawicową partię Alternatywa dla Niemiec (AfD) w publicznie dostępnym obiegu pojawił się zbiór wykradzionych danych. Jak informuje The Local, dziennikarze przejrzeli część około 421 tys. e-maili wysłanych na adresy lub z adresów powiązanych z oficjalnymi członkami partii, a także inne dokumenty. Łączna objętość ujawnionych danych wynosi około 281 gigabajtów.

AfD potwierdziła agencji dpa i innym mediom fakt włamania oraz kradzieży korespondencji i innych danych. Wśród plików są służbowa korespondencja, spam i prawdopodobne wiadomości phishingowe, jednak część dokumentów dotyczy związków partii z Rosją, poparcia dla Donalda Trumpa oraz skandalu z darowiznami.

Gratulacje dla Trumpa i wybory w Rosji

Korespondencja z listopada 2016 roku, którą The Local wiąże z ówczesną współprzewodniczącą AfD Frauke Petry, wskazuje, że zaproponowała ona, aby członkowie partii wysłali oficjalne gratulacje prezydentowi elektowi USA Donaldowi Trumpowi. Pomysł poparło kilku obecnych i byłych przedstawicieli partii, w tym z adresu, który wydanie przypisuje obecnej współprzewodniczącej AfD Alice Weidel. Petry wysłała ostateczne gratulacje 11 listopada 2016 roku.

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Inny łańcuch e-maili, datowany na styczeń 2018 roku, dotyczy zaproszenia deputowanego AfD do Bundestagu Markusa Frohnmaiera oraz do sześciu innych przedstawicieli partii do obserwowania wyborów w państwie-agresorze, Rosji. Po podróży z konta, które wydanie przypisuje Frohnmaierowi, przesłano ocenę, że wybory prezydenckie były uczciwe i demokratyczne. Jednocześnie OBWE w swoim raporcie wskazywała na nierówne warunki z powodu szerokiego i bezkrytycznego relacjonowania urzędującego prezydenta przez większość mediów.

Epizod w Turyngii i darowizny

Dokumenty ponownie zwróciły także uwagę na historię z 2018 roku, gdy członków AfD z Turyngii łączono z wyjazdem do miejsc związanych z Adolfem Hitlerem. W e-mailu przypisywanym przedstawicielowi partii Stefanowi Möllerowi napisano, że dwóch członków AfD zrezygnowało po tym, jak kierownictwo regionalnej struktury zobaczyło zdjęcie ludzi przed transparentem ze swastyką i symboliką SS. Jednocześnie w raporcie zaznaczono, że nie udało się bezspornie potwierdzić odbycia tak zwanej pielgrzymki Hitlera z udziałem obecnych lub byłych członków partii. Wszyscy znani śledczym uczestnicy wycieczki turystycznej, według raportu, później opuścili AfD.

Wyciek zawiera także informacje o skandalu z darowiznami na rzecz Weidel. W 2018 roku znalazła się ona pod szczególną obserwacją w związku z około 132 tys. euro darowizn, które według źródła wpłynęły w kilku częściach przez pośredników i miały być powiązane ze szwajcarską firmą farmaceutyczną. Bundestag uznał te środki za nielegalne i nałożył na AfD grzywnę w wysokości 396 tys. euro — około trzykrotnie wyższą od kwoty darowizny. Berliński sąd utrzymał grzywnę w mocy w 2023 roku.

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