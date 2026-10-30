Starcia z policją w trzech miastach Włoch — ANSA English

W Rzymie, Turynie i Vicenzy we Włoszech doszło do starć między uczestnikami protestów a policją podczas ogólnokrajowego strajku ogłoszonego przez oddolny związek zawodowy USB. Według ANSA English uczestnicy protestowali z powodu kryzysu kosztów życia, wojny, dozbrajania oraz polityki rządu premier Giorgii Meloni.

Starcia w pobliżu Koloseum

W Rzymie część protestujących odłączyła się od głównej kolumny i skierowała się w stronę Koloseum. W pobliżu starożytnego rzymskiego amfiteatru stacjonowały znaczne siły policji: w ubiegły weekend niektórym uczestnikom innej demonstracji udało się wejść do obiektu podczas protestu, który przerodził się w przemoc.

Podczas starć protestujący rzucali przedmiotami w funkcjonariuszy, przewracali pojemniki na śmieci, aby wykorzystać je jako barykady, i podpalali je, a także hulajnogi elektryczne.

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Armatka wodna w Turynie i ranni w Vicenzy

Na Piazza Castello w Turynie policja użyła armatki wodnej i odepchnęła protestujących po tym, jak grupa studentów i lewicowych aktywistów próbowała dotrzeć do policyjnego kordonu chroniącego prefekturę.

W Vicenzy podczas starć rannych zostało czterech policjantów, a trzech protestujących odniosło lekkie obrażenia. Według agencji uczestnicy powiązani z lokalnymi „centrami społecznymi” — antykapitalistycznymi grupami aktywistów — próbowali zająć zachodnią obwodnicę miasta na węźle strzeżonym przez policję.

Po użyciu armatki wodnej demonstranci rzucali granaty dymne i odpalali fajerwerki w kierunku funkcjonariuszy. Część fajerwerków trafiła w policjantów na pierwszej linii, po czym policja użyła gazu łzawiącego, który dotknął kilku uczestników protestu.

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