意大利三座城市发生与警方的冲突——ANSA English

在意大利罗马、都灵和维琴察，抗议者与警方在基层工会USB发起的全国性罢工期间发生冲突。据ANSA English报道，示威者抗议生活成本危机、战争、重新武装以及总理焦尔贾·梅洛尼政府的政策。

斗兽场附近发生冲突

在罗马，一些抗议者脱离主队伍，前往斗兽场。古罗马圆形剧场附近部署了大量警力：上周末，另一场示威活动的一些参与者曾在一场演变为暴力事件的抗议中进入该建筑。

冲突期间，抗议者向执法人员投掷物品，推倒垃圾箱用作路障并将其点燃，还点燃了电动滑板车。

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都灵使用水炮，维琴察有人受伤

在都灵的卡斯特罗广场，警方使用水炮并驱散抗议者，此前一群学生和左翼活动人士试图抵达守卫省政府的警方警戒线。

在维琴察，四名警察在冲突中受伤，三名抗议者受轻伤。该通讯社称，与当地“社会中心”——反资本主义活动人士团体——有关联的参与者试图占领由警方守卫的一处立交桥上的城市西部绕行道路。

在使用水炮后，示威者向执法人员投掷烟雾弹并燃放烟花。部分烟花击中了前线警察，随后警方使用了催泪瓦斯，数名抗议者受到影响。

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