В Риме, Турине и Виченце в Италии произошли столкновения между участниками протестов и полицией во время общенациональной забастовки, объявленной низовым профсоюзом USB. По данным ANSA English, участники протестовали из-за кризиса стоимости жизни, войны, перевооружения и политики правительства премьер-министра Джорджи Мелони.

Столкновения у Колизея

В Риме часть протестующих отделилась от основной колонны и направилась к Колизею. У древнеримского амфитеатра дежурили значительные силы полиции: в прошлые выходные некоторым участникам другой демонстрации удалось попасть внутрь сооружения во время протеста, который перерос в насилие.

Во время столкновений протестующие бросали в правоохранителей предметы, опрокидывали мусорные контейнеры для баррикад и поджигали их, а также электросамокаты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Водометы в Турине и пострадавшие в Виченце

На площади Кастелло в Турине полиция применила водомет и оттеснила протестующих после того, как группа студентов и левых активистов попыталась добраться до полицейского кордона, охранявшего префектуру.

В Виченце во время столкновений пострадали четверо полицейских, а трое протестующих получили легкие травмы. По информации агентства, участники, связанные с местными «социальными центрами» — антикапиталистическими активистскими объединениями, — пытались занять западную объездную дорогу города на развязке, которую охраняла полиция.

После применения водомета демонстранты бросали дымовые шашки и запускали фейерверки в сторону правоохранителей. Часть фейерверков попала в полицейских на передней линии, после чего полиция применила слезоточивый газ, от которого пострадали несколько участников протеста.

Читай нас в