在美国亚特兰大，韩国、美国和日本外长重申承诺，将推动朝鲜实现完全无核化，并执行联合国安理会决议。韩国外长赵显、美国国务卿马尔科·鲁比奥和日本外相茂木敏充在G20会议期间举行了会晤，《韩国先驱报》报道。

关于朝鲜的声明

据美国国务院消息，三国外长重申坚定致力于朝鲜完全无核化以及全面执行联合国安理会决议。这尤其包括禁止为平壤核计划和弹道导弹计划带来收入的活动的措施。

各方还提及多边制裁监测组的工作，该机构追踪并报告违反和试图规避联合国对朝鲜制裁的行为。赵显表示，韩国将继续与美国协调行动，推动华盛顿与平壤恢复对话，并在朝鲜半岛建立持久和平机制。

此外，外交官们强调维护台湾海峡和平与稳定的重要性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

经济与海上合作

马尔科·鲁比奥对中国在南海、东海和黄海的行动，以及中俄合作表示关切。他表示，这些情况威胁到印度洋—太平洋地区的和平与稳定。

部长们共同对国际不确定性和能源危机背景下全球供应链的脆弱性表示担忧。他们同意深化合作，以实现关键矿产供应链多元化，并发展小型模块化反应堆、人工智能及其他关键和新兴技术。

北极—太平洋伙伴关系

韩国、美国和日本还签署了关于建立三边北极—太平洋伙伴关系的合作备忘录。该伙伴关系将扩大在太平洋北极地区的海上和经济合作。

关注我们在