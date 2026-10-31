美国准备将阿富汗人驱逐至巴基斯坦的航班——NBC News

美国政府正准备一架包机，将数十名阿富汗移民和寻求庇护者驱逐至巴基斯坦。据NBC News报道，这可能成为首个此类航班；人权倡导者和被拘留者的亲属表示，该航班最早可能于周一出发。

一名不愿具名的美国政府高级官员对NBC News表示，若没有巴基斯坦当局的知情和批准，飞机不可能在巴基斯坦降落。同时，尚不清楚华盛顿与伊斯兰堡之间可能由何种正式安排来规范此次航班。

被送回阿富汗的风险

面临被驱逐者中，包括在美国对塔利班长达20年的战争期间与美军合作的阿富汗人的亲属。人权倡导者担心，巴基斯坦可能将被驱逐者送回阿富汗，塔利班目前在那里掌权。

数十年来接纳数百万阿富汗难民的巴基斯坦，于2023年启动了一场大规模行动，向阿富汗人施压要求其离境，并强制驱逐了其中一些人。人权组织AfghanEvac主席肖恩·范戴弗表示，从美国被送出的阿富汗人随后被送回阿富汗的风险很高，在那里他们可能面临迫害、监禁或更糟糕的后果。

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被拘留者及部门立场

范戴弗表示，过去几天里，至少80名阿富汗人已从美国移民和海关执法局的另外34个拘留中心被转移至路易斯安那州。其中19人没有法律代理人。他还推测，数百名阿富汗人可能被关押在路易斯安那州中部的ICE拘留人员处理中心。

据NBC News的政府消息人士称，此次航班可能包括持有驱逐令者、庇护申请被拒者，以及政府已终止其临时保护身份的人员。一些阿富汗人在从墨西哥越过美国边境后申请庇护，而其中一些案件仍在审理中。

白宫将置评请求转交给美国国土安全部。该部门发言人表示，出于行动安全考虑，无法确认遣返行动。ICE未回应置评请求，国务院则表示没有计划发布任何公告。

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