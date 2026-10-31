USA przygotowują lot deportacyjny Afgańczyków do Pakistanu — NBC News

Administracja USA przygotowuje lot czarterowy w celu deportacji dziesiątek afgańskich migrantów i osób ubiegających się o azyl do Pakistanu. Według NBC News, może to być pierwszy taki lot, a odlot, jak twierdzą obrońcy praw człowieka i krewni zatrzymanych, może nastąpić już w poniedziałek.

Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA, który rozmawiał z NBC News pod warunkiem zachowania anonimowości, oświadczył, że samolot nie mógłby wylądować w Pakistanie bez wiedzy i zgody pakistańskich władz. Jednocześnie nie wiadomo, jakie formalne porozumienie między Waszyngtonem a Islamabadem mogłoby regulować ten lot.

Ryzyko powrotu do Afganistanu

Wśród osób zagrożonych deportacją są krewni Afgańczyków, którzy pracowali z amerykańskim wojskiem podczas 20-letniej wojny USA przeciwko talibom. Obrońcy praw człowieka obawiają się, że Pakistan może odesłać deportowanych do Afganistanu, gdzie władzę sprawują talibowie.

Pakistan, który przez dziesięciolecia przyjmował miliony afgańskich uchodźców, w 2023 roku rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę kampanię nacisku na Afgańczyków, aby opuścili kraj, a część z nich przymusowo deportował. Prezydent organizacji praw człowieka AfghanEvac, Shawn VanDiver, oświadczył, że Afgańczycy wysłani z USA będą narażeni na wysokie ryzyko późniejszego powrotu do Afganistanu, gdzie mogą grozić im prześladowania, więzienie lub gorsze konsekwencje.

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Zatrzymani i stanowiska instytucji

Według VanDivera w ostatnich dniach co najmniej 80 Afgańczyków zostało przeniesionych do Luizjany z 34 innych ośrodków detencyjnych amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej. Dziewiętnastu z nich nie ma reprezentacji prawnej. Przypuszczał on również, że w Centrum Przetwarzania Zatrzymanych ICE w Centralnej Luizjanie może przebywać setki Afgańczyków.

Według rozmówcy NBC News w administracji do lotu mogą zostać włączeni ludzie z nakazami deportacji, osoby, którym odmówiono azylu, a także osoby, których status tymczasowej ochrony administracja zakończyła. Część Afgańczyków wystąpiła o azyl po przekroczeniu granicy USA z Meksyku, a niektóre z ich spraw są nadal rozpatrywane.

Biały Dom przekierował prośbę o komentarz do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. Rzecznik resortu oświadczył, że nie może potwierdzać operacji wydalania ze względów bezpieczeństwa operacyjnego. ICE nie odpowiedziała na prośbę, a Departament Stanu poinformował, że nie planuje żadnych komunikatów.

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