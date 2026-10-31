在美国佐治亚州，自由派犹太组织J Street发起了一场针对共和党人迈克·柯林斯的广告活动，后者正在竞选美国参议员。定于周二举行的选举可能影响哪个政党控制国会参议院。对部分犹太选民而言，重要议题包括现任民主党参议员乔恩·奥索夫就向以色列出售美国武器所作的投票，以及有关柯林斯家人和前雇员持极右翼观点的报道，《耶路撒冷邮报》报道。

J Street的行动

J Street发布了一则15秒的视频，称柯林斯“对佐治亚州而言危险地极端”。这是该组织耗资300万美元、针对六名获亲以色列游说团体AIPAC支持的共和党候选人的行动中的首则广告。

柯林斯此前曾为《亚特兰大犹太时报》撰文称，他支持以色列“因为他的信仰如此要求，也因为这对美国是正确的政策”。在回应有关他与极右翼人物存在关联的问题时，他表示谴责“所有形式的反犹太主义”和仇恨。

关于柯林斯身边人士的说法

据Jewish Telegraphic Agency报道，柯林斯的女婿大卫·艾伦·希尔二世曾传播反犹阴谋论说法，包括犹太人据称控制媒体和金融体系的言论，并批评对大屠杀主题的教学。柯林斯的竞选团队未回应该通讯社就这些言论提出的置评请求。这名国会议员本人表示，他不认同也不支持这类观点。

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据《华盛顿邮报》报道，柯林斯的一名前雇员曾发布纳粹标志，以及一张他可能身着三K党服装的图片。2024年，在Slate刊文披露泰利曾参与与主播尼克·富恩特斯及白人至上主义者理查德·斯宾塞的聊天后，柯林斯更换了幕僚长基普·泰利。

奥索夫因以色列问题受到批评

奥索夫也因在加沙战争期间投票支持阻止向以色列出售部分武器而受到部分犹太社群的批评。2025年7月，他以加沙出现大规模饥荒为由支持阻止出售步枪，并称饥荒是由总理本雅明·内塔尼亚胡政府的政策造成的。同时，这名参议员投票反对一项原本将阻止出售空对地弹药的决议。

奥索夫表示，美国必须继续支持遭受来自伊朗、黎巴嫩和也门导弹及空袭的以色列人，他对以色列安全的承诺坚定不移。美国犹太民主委员会支持奥索夫；该组织负责人哈莉·索伊费尔称，他对以色列安全及其作为犹太和民主国家未来的支持始终如一。

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