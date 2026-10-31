W amerykańskim stanie Georgia liberalna organizacja żydowska J Street uruchomiła kampanię reklamową przeciwko republikaninowi Mike’owi Collinsowi, który kandyduje do Senatu USA. Wybory zaplanowane na wtorek mogą wpłynąć na to, która partia będzie kontrolować wyższą izbę Kongresu. Dla części żydowskich wyborców istotnymi kwestiami stały się głosowania urzędującego demokratycznego senatora Jona Ossoffa w sprawie sprzedaży amerykańskiej broni Izraelowi oraz doniesienia o skrajnie prawicowych poglądach członków rodziny Collinsa i jego byłych pracowników, podaje Jerusalem Post.

Kampania J Street

J Street opublikowała 15-sekundowy spot, w którym Collins został nazwany „niebezpiecznie ekstremalnym dla Georgii”. Jest to pierwsza reklama w ramach kampanii wartej 3 mln dolarów, wymierzonej w sześciu republikańskich kandydatów wspieranych przez proizraelską grupę lobbingową AIPAC.

Collins pisał wcześniej dla Atlanta Jewish Times, że popiera Izrael „ponieważ nakazuje mu to jego wiara i ponieważ jest to właściwa polityka dla Ameryki”. Odpowiadając na pytania o związki ze skrajnie prawicowymi postaciami, oświadczył, że potępia „wszystkie formy antysemityzmu” i nienawiści.

Twierdzenia dotyczące otoczenia Collinsa

Według Jewish Telegraphic Agency zięć Collinsa, David Alan Shear II, rozpowszechniał antysemickie teorie spiskowe, w tym twierdzenia o rzekomej kontroli Żydów nad mediami i systemem finansowym, a także krytykował nauczanie o Holokauście. Kampania Collinsa nie odpowiedziała na prośbę agencji o komentarz w sprawie tych wypowiedzi. Sam kongresmen oświadczył, że nie podziela ani nie popiera takich poglądów.

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Jak podał The Washington Post, były pracownik Collinsa publikował nazistowską symbolikę oraz zdjęcie, na którym prawdopodobnie był ubrany w strój Ku Klux Klanu. W 2024 roku Collins zastąpił szefa swojego personelu Kipa Tellego po publikacji Slate o udziale Tellego w czacie ze streamerem Nickiem Fuentesem i białym supremacjonistą Richardem Spencerem.

Krytyka Ossoffa za sprawę Izraela

Ossoff również spotkał się z krytyką części społeczności żydowskiej za głosowania za zablokowaniem niektórych sprzedaży uzbrojenia Izraelowi podczas wojny w Gazie. W lipcu 2025 roku poparł zablokowanie sprzedaży karabinów, powołując się na masowy głód w Gazie, którego przyczyną, jak stwierdził, była polityka rządu premiera Binjamina Netanjahu. Jednocześnie senator głosował przeciwko rezolucji, która miała zablokować sprzedaż amunicji powietrze–ziemia.

Ossoff oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą nadal wspierać Izraelczyków, którzy są narażeni na ataki rakietowe i powietrzne ze strony Iranu, Libanu i Jemenu, a jego zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Izraela jest niezachwiane. Żydowska Demokratyczna Rada Ameryki poparła Ossoffa; jej szefowa Halie Soifer nazwała jego poparcie dla bezpieczeństwa Izraela i jego przyszłości jako państwa żydowskiego i demokratycznego konsekwentnym.

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