В американском штате Джорджия либеральная еврейская организация J Street запустила рекламную кампанию против республиканца Майка Коллинза, который баллотируется в Сенат США. Выборы, назначенные на вторник, могут повлиять на то, какая партия будет контролировать верхнюю палату Конгресса. Для части еврейских избирателей важными темами стали голосования действующего сенатора-демократа Джона Оссоффа по вопросу продажи американского оружия Израилю и сообщения об ультраправых взглядах членов семьи и бывших сотрудников Коллинза, сообщает Jerusalem Post.

Кампания J Street

J Street выпустила 15-секундный ролик, в котором Коллинза назвали «опасно экстремальным для Джорджии». Это первая реклама в рамках кампании стоимостью 3 млн долларов, направленной против шести кандидатов-республиканцев, которых поддерживает произраильская лоббистская группа AIPAC.

Коллинз ранее писал для Atlanta Jewish Times, что поддерживает Израиль «потому что так велит его вера и потому что это правильная политика для Америки». Отвечая на вопросы о связях с ультраправыми деятелями, он заявлял, что осуждает «все формы антисемитизма» и ненависти.

Утверждения об окружении Коллинза

По данным Jewish Telegraphic Agency, зять Коллинза Дэвид Алан Шир II распространял антисемитские конспирологические утверждения, в том числе о якобы контроле евреев над медиа и финансовой системой, а также критиковал преподавание темы Холокоста. Кампания Коллинза не ответила на запрос агентства относительно этих высказываний. Сам конгрессмен заявлял, что не разделяет и не поддерживает таких взглядов.

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Как сообщала The Washington Post, бывший сотрудник Коллинза публиковал нацистскую символику и изображение, на котором он, возможно, был одет в наряд Ку-клукс-клана. В 2024 году Коллинз заменил руководителя аппарата Кипа Телли после публикации Slate об участии Телли в чате со стримером Ником Фуэнтесом и белым супремасистом Ричардом Спенсером.

Критика Оссоффа из-за Израиля

Оссофф также подвергается критике со стороны части еврейской общины из-за голосований за блокирование отдельных продаж вооружений Израилю во время войны в Газе. В июле 2025 года он поддержал блокирование продажи винтовок, сославшись на массовый голод в Газе, причиной которого он назвал политику правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В то же время сенатор голосовал против резолюции, которая должна была заблокировать продажу боеприпасов класса «воздух — земля».

Оссофф заявлял, что США должны продолжать поддерживать израильтян, которые подвергаются ракетным и воздушным атакам со стороны Ирана, Ливана и Йемена, а его приверженность безопасности Израиля непоколебима. Еврейский демократический совет Америки поддержал Оссоффа; его руководительница Хали Софер назвала его поддержку безопасности Израиля и его будущего как еврейского и демократического государства последовательной.

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