10月31日，德国34座城市计划举行青年示威活动，其中包括柏林、法兰克福和慕尼黑。Gen Z regelt运动的组织者表示，预计将有超过16万人参加。参与者主张增加教育资金、降低生活成本，并反对义务兵役制。

据Channel NewsAsia报道，这些活动将与万圣节庆祝活动同时举行。德国当局预计示威活动总体上将保持和平，但警告称，极端主义团体可能试图利用该运动动员支持者。

参与者的诉求

组织者表示，由于成本不断上涨，年轻人感受到越来越大的压力。原定在慕尼黑集会上发言的18岁青年史蒂夫表示，总理弗里德里希·默茨领导的政府没有回应年轻人的担忧，反而继续削减开支，并将额外负担加在他们身上。

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据他所说，参与者将继续行使集会权利，直到政府不再忽视他们。抗议活动发生之际，德国正试图恢复经济增长；同时，由于婴儿潮一代退休以及劳动年龄人口减少，养老金体系和公共服务面临的压力也在加大。

安全措施

在柏林，位于著名商业大道选帝侯大街的一些商家在窗户上固定了木板，并因担心可能发生骚乱而计划提前结束营业。黑森州内政部长罗曼·波塞克表示，在抗议期间发生的抢劫、纵火和袭警问题上，法国不应成为榜样。

与此同时，德国全国性学生组织BSK与Gen Z regelt保持距离，但强调学生的担忧是合理的。该组织计划于11月20日举行单独的抗议日。

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