W Rosji planuje się wprowadzenie kary do sześciu lat pozbawienia wolności za komentarze w Internecie

Władze rosyjskie przygotowują zaostrzenie odpowiedzialności karnej za nawoływanie do masowych zamieszek, usprawiedliwianie terroryzmu oraz stosowanie przemocy wobec przedstawicieli władz, w szczególności w Internecie.

W tym tygodniu rząd Federacji Rosyjskiej przedłożył Do Duma Państwowa projekt ustawy wprowadzającej zmiany do Kodeksu karnego. Dokument przewiduje zaostrzenie kary za wymienione czyny do czterech lat pozbawienia wolności. Jeśli czyny te zostały popełnione z wykorzystaniem internetu lub środków masowego przekazu, proponuje się wprowadzenie odrębnej części artykułu przewidującej karę do sześciu lat pozbawienia wolności.

Jak wyjaśnili prawnicy, z którymi rozmawiała Deutsche Welle, obecnie czyny określone w części 3 artykułu 212 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej zaliczają się do przestępstw o niewielkiej wadze. Po podwyższeniu maksymalnej kary do czterech lat podstawowy skład przestępstwa przejdzie do kategorii przestępstw o średniej wadze. Jednocześnie wezwania w Internecie, za które proponuje się karę do sześciu lat pozbawienia wolności, będą klasyfikowane jako przestępstwa ciężkie.

Prawnik projektu na rzecz praw człowieka „Pierwszy Oddział”, Jewgienij Smirnow, nazwał te zmiany kontynuacją tendencji obserwowanej przez rosyjskie władze w ciągu ostatnich 15 lat – zaostrzania kar za wypowiedzi. Według jego oceny nowelizacja stopniowo sprawia, że coraz więcej tematów staje się niebezpiecznych do dyskusji: od wydarzeń, które rosyjskie władze kwalifikują jako terroryzm, po działania rosyjskich urzędników i wojskowych.

Prawniczka Waleria Witoszkina zwróciła uwagę na inną konsekwencję proponowanych poprawek. Zakwalifikowanie apeli internetowych jako przestępstw ciężkich zwiększy możliwości zatrzymania podejrzanych i oskarżonych.

Według niej obowiązujący Kodeks postępowania karnego Federacji Rosyjskiej zezwala na stosowanie takiego środka zabezpieczającego wobec osób podejrzanych o przestępstwa średniej wagi, jeśli zostały one popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, a także w przypadku przestępstw ciężkich i szczególnie ciężkich.

W ten sposób, w przypadku przyjęcia projektu ustawy, rosyjskie służby będą mogły domagać się zatrzymania osób oskarżonych o publikowanie odpowiednich treści w Internecie.

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