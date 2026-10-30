俄罗斯拟对网络评论处以最高六年监禁

俄罗斯当局正计划加重对煽动大规模骚乱、为恐怖主义开脱以及针对政府官员实施暴力行为（特别是在互联网上）的刑事责任。

本周，俄罗斯联邦政府向国家杜马提交了一项关于修订《刑法典》的法案。该文件规定，对上述行为的刑罚将提高至最高四年有期徒刑。 若通过互联网或大众媒体实施上述行为，则拟增设单独条款，最高刑期可达六年监禁。

据德国之声采访的法律专家解释，目前根据《俄罗斯联邦刑法典》第212条第3款，此类行为属于轻微犯罪。在最高刑期提高至四年后，该罪行的基本构成将转为中等严重程度。 与此同时，那些被提议处以最高六年监禁的网络煽动行为，将被归类为重罪。

人权项目“第一部门”的律师叶夫根·斯米尔诺夫指出，这些变化延续了俄罗斯当局过去15年的趋势——即对言论行为加重处罚。 据他评估，这些立法新规正使越来越多的议题变得难以公开讨论：从俄罗斯当局定性为恐怖主义的事件，到俄罗斯官员和军方的行为。

律师瓦莱里娅·维托什金娜则指出了拟议修正案的另一项后果。将网络呼吁定性为严重犯罪，将扩大对嫌疑人及被告实施羁押的可能性。

据她介绍，现行《俄罗斯联邦刑事诉讼法典》允许对涉嫌犯有中等严重程度犯罪的嫌疑人采取此类预防措施，前提是该犯罪涉及使用暴力或威胁使用暴力；此外，对于严重犯罪和特别严重犯罪，也可采取此类措施。

因此，如果该法案获得通过，俄罗斯执法部门将能够要求对因在互联网上发布相关呼吁而被指控的人员实施羁押。

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