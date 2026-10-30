В России хотят ввести наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет за комментарии в интернете

Российские власти готовят ужесточение уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам, оправдание терроризма и насилие в отношении представителей власти, в частности в интернете.

Правительство РФ на этой неделе внесло в Госдуму законопроект с поправками в Уголовный кодекс. Документ предусматривает увеличение наказания за перечисленные действия до четырех лет лишения свободы. Если они совершены с использованием интернета или средств массовой информации, предлагается ввести отдельную часть статьи с максимальным наказанием до шести лет лишения свободы.

Как пояснили юристы, опрошенные Deutsche Welle, в настоящее время деяния по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса РФ относятся к преступлениям небольшой тяжести. После увеличения максимальной санкции до четырех лет основной состав преступления перейдет в категорию средней тяжести. В то же время интернет-призывы, за которые предлагается наказывать лишением свободы на срок до шести лет, будут классифицироваться как тяжкие преступления.

Юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов назвал эти изменения продолжением тенденции российских властей последних 15 лет — ужесточения наказания за высказывания. По его оценке, законодательные нововведения постепенно делают опасными для обсуждения всё больше тем: от событий, которые российские власти квалифицируют как терроризм, до действий российских чиновников и военных.

Юрист Валерия Витошкина обратила внимание на другое последствие предложенных поправок. Перевод интернет-призывов в категорию тяжких преступлений расширит возможности для взятия под стражу подозреваемых и обвиняемых.

По её словам, действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволяет применять такую меру пресечения в отношении подозреваемых в преступлениях средней тяжести, если они совершены с применением насилия или угрозой его применения, а также в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Таким образом, в случае принятия законопроекта российские силовики смогут добиваться содержания под стражей людей, обвиняемых в соответствующих призывах в интернете.

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