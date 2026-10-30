В Германии после кибератаки на ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (AfD) в открытом доступе появился массив похищенных данных. Как сообщает The Local, журналисты изучили часть примерно 421 тысячи писем, отправленных на адреса или с адресов, связанных с официальными членами партии, а также другие документы. Общий объем опубликованных данных составляет около 281 гигабайта.

AfD подтвердила агентству dpa и другим СМИ факт взлома и кражи переписки и других данных. Среди файлов есть рабочая переписка, спам и вероятные фишинговые сообщения, однако часть документов касается связей партии с Россией, поддержки Дональда Трампа и скандала с пожертвованиями.

Поздравления Трампу и выборы в России

Переписка за ноябрь 2016 года, которую The Local связывает с тогдашним сопредседателем AfD Фрауке Петри, свидетельствует о том, что она предложила партийцам отправить избранному президенту США Дональду Трампу официальное поздравление. Эту идею поддержали несколько нынешних и бывших представителей партии, в том числе с адреса, который издание приписывает нынешнему сопредседателю AfD Алисе Вайдель. Петри отправила окончательное поздравление 11 ноября 2016 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другая цепочка писем, датированная январем 2018 года, касается приглашения депутата Бундестага от AfD Маркуса Фронмайера и еще до шести представителей партии наблюдать за выборами в государстве-агрессоре России. После поездки с учетной записи, которую издание приписывает Фронмайеру, поступила оценка, что президентские выборы были честными и демократическими. В то же время ОБСЕ в своем отчете отмечала неравные условия из-за масштабного и некритического освещения действующего президента в большинстве СМИ.

Эпизод в Тюрингии и пожертвования

Документы также вновь привлекли внимание к истории 2018 года, когда членов AfD из Тюрингии связывали с поездкой в места, связанные с Адольфом Гитлером. В электронном письме, приписываемом представителю партии Штефану Мёллеру, говорилось, что двое членов AfD подали в отставку после того, как руководство земельного отделения увидело фотографию людей перед полотнищем со свастикой и символикой СС. В то же время в отчете указали, что не удалось бесспорно подтвердить проведение так называемого паломничества Гитлера с участием нынешних или бывших членов партии. Все известные следователям участники туристической поездки, согласно отчету, впоследствии покинули AfD.

Утечка также содержит сведения о скандале с пожертвованиями в пользу Вайдель. В 2018 году она оказалась под пристальным вниманием из-за примерно 132 тысяч евро пожертвований, которые, по данным источника, поступили несколькими частями через посредников и якобы были связаны со швейцарской фармацевтической компанией. Бундестаг признал эти средства незаконными и оштрафовал AfD на 396 тысяч евро — примерно втрое больше суммы пожертвования. Берлинский суд оставил штраф в силе в 2023 году.

Читай нас в