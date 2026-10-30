В Германии Федеральная полиция планирует не допускать въезда склонных к насилию лиц из-за границы накануне общенациональных молодежных протестов под лозунгом «Gen Z regelt». Как сообщает Der Spiegel, эта мера должна предотвратить возможные беспорядки, подобные тем, которые происходили во Франции и Италии.

Немецкие органы безопасности поддерживают тесный контакт с коллегами в других странах. Представительница Федерального министерства внутренних дел заявила, что власти четко отделяют анонсированные мирные ученические протесты от возможной насильственной экстремистской активности.

Данных о беспорядках нет

По словам представительницы, федеральные органы безопасности в настоящее время не располагают дополнительной информацией о возможных насильственных беспорядках, связанных с запланированными собраниями. Публичные призывы к протестам подчеркивают мирный характер акций и прямо дистанцируются от насильственных столкновений за рубежом.

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В то же время представительница МВД сообщила, что к мобилизации присоединяются части левоэкстремистской среды и отдельные группировки, связанные с иностранным экстремизмом. На момент публикации по всей стране было анонсировано около 160 тысяч участников демонстраций.

Требования молодежи и реакция политиков

Участники акций планируют выступать за лучшее образование и более доступную жизнь, усиление защиты климата, а также против сокращений в социальной сфере, наращивания вооружений и усиления надзора. Представители нескольких политических сил выразили понимание требований молодежи, одновременно призвав сохранять мирный характер протестов.

Министр по делам семьи Карин Приен призвала участников быть активными в политике, но не прибегать к насилию. Бывшая сопредседательница «Зеленых» Рикарда Ланг раскритиковала акцент на риске насилия вместо обсуждения требований и опасений молодых людей. Лидер AfD Алиса Вайдель, со своей стороны, заявила о риске использования демонстраций людьми из левоэкстремистской и исламистской сред.

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