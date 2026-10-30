在德国，全国性青年抗议活动“Gen Z regelt”举行前，联邦警察计划阻止易实施暴力者从境外入境。正如《明镜》周刊报道，此举旨在防止发生类似法国和意大利曾出现过的骚乱。

德国安全机构正与其他国家的同行保持密切联系。联邦内政部一名发言人表示，当局明确区分已宣布的和平学生抗议活动与可能发生的暴力极端主义活动。

没有发生骚乱的相关信息

该发言人表示，联邦安全机构目前没有关于与计划举行的集会有关的可能暴力骚乱的额外信息。公开的抗议呼吁强调行动的和平性质，并明确与境外的暴力冲突保持距离。

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与此同时，内政部发言人称，左翼极端主义圈子中的部分人士以及与外国极端主义有关的个别团体正在参与动员。截至发稿时，全国已宣布约有16万人参加示威活动。

青年诉求与政界反应

活动参与者计划主张改善教育和让生活更加可负担、加强气候保护，同时反对削减社会领域支出、扩充军备和加强监控。多个政治力量的代表表示理解青年的诉求，同时呼吁维持抗议活动的和平性质。

家庭部长卡琳·普里恩呼吁参与者积极参与政治，但不要诉诸暴力。绿党前联合主席里卡达·朗批评人们将重点放在暴力风险上，而非讨论年轻人的诉求和担忧。德国选择党领导人爱丽丝·魏德尔则表示，示威活动存在被来自左翼极端主义和伊斯兰主义圈子的人利用的风险。

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