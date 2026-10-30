W Niemczech Policja Federalna planuje nie dopuszczać do wjazdu skłonnych do przemocy osób z zagranicy przed ogólnokrajowymi młodzieżowymi protestami pod hasłem „Gen Z regelt”. Jak podaje Der Spiegel, działanie to ma zapobiec możliwym zamieszkom podobnym do tych, które miały miejsce we Francji i we Włoszech.

Niemieckie organy bezpieczeństwa utrzymują ścisły kontakt z kolegami w innych krajach. Rzeczniczka Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oświadczyła, że władze wyraźnie oddzielają zapowiedziane pokojowe protesty uczniów od możliwej brutalnej działalności ekstremistycznej.

Brak danych o zamieszkach

Według rzeczniczki federalne organy bezpieczeństwa nie mają obecnie dodatkowych informacji o możliwych brutalnych zamieszkach związanych z planowanymi zgromadzeniami. Publiczne wezwania do protestów podkreślają pokojowy charakter akcji i wyraźnie odcinają się od brutalnych starć za granicą.

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Jednocześnie rzeczniczka MSW poinformowała, że do mobilizacji przyłączają się części środowiska lewicowo-ekstremistycznego oraz pojedyncze grupy związane z zagranicznym ekstremizmem. Na moment publikacji w całym kraju zapowiedziano udział około 160 tysięcy uczestników demonstracji.

Postulaty młodzieży i reakcja polityków

Uczestnicy akcji planują opowiadać się za lepszą edukacją i bardziej przystępnym życiem, wzmocnieniem ochrony klimatu, a także przeciw cięciom w sferze socjalnej, rozbudowie zbrojeń i nasileniu nadzoru. Przedstawiciele kilku sił politycznych wyrazili zrozumienie dla postulatów młodzieży, jednocześnie wzywając do zachowania pokojowego charakteru protestów.

Ministra ds. rodziny Karin Prien wezwała uczestników do aktywności politycznej, lecz bez uciekania się do przemocy. Była współprzewodnicząca Zielonych Ricarda Lang skrytykowała skupienie się na ryzyku przemocy zamiast na dyskusji o postulatach i obawach młodych ludzi. Liderka AfD Alice Weidel ze swojej strony oświadczyła, że istnieje ryzyko wykorzystania demonstracji przez osoby ze środowisk lewicowo-ekstremistycznych i islamistycznych.

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