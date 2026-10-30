德国极右翼政党“德国选择党”（AfD）遭受网络攻击后，一批被盗数据出现在公开网络上。据The Local报道，记者查阅了约42.1万封发往或发自与该党正式成员有关联地址的电子邮件，以及其他文件。公开数据总量约为281GB。

AfD向德新社及其他媒体证实，通信记录和其他数据遭到入侵和窃取。文件中包括工作通信、垃圾邮件和疑似网络钓鱼信息，但部分文件涉及该党与俄罗斯的关系、对唐纳德·特朗普的支持以及捐款丑闻。

祝贺特朗普与俄罗斯选举

The Local将2016年11月的通信与时任AfD联合主席弗劳克·佩特里联系起来，这些通信显示，她提议党内人士向当选美国总统唐纳德·特朗普发送正式祝贺。这一想法得到数名现任和前任党内代表的支持，其中包括一个被该媒体归属于现任AfD联合主席爱丽丝·魏德尔的地址。佩特里于2016年11月11日发出了最终的祝贺。

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另一组日期为2018年1月的邮件链涉及邀请AfD联邦议院议员马库斯·弗龙迈尔以及最多另外六名党内代表前往侵略国俄罗斯观察选举。行程结束后，一个被该媒体归属于弗龙迈尔的账户发出评价称，总统选举是公平和民主的。与此同时，欧安组织在其报告中指出，由于大多数媒体对现任总统进行广泛且不加批判的报道，选举条件并不平等。

图林根事件与捐款

这些文件还重新引起人们对2018年一则事件的关注，当时来自图林根州的AfD成员被指与前往阿道夫·希特勒相关地点的旅行有关。一封被归属于党内代表斯特凡·默勒的电子邮件称，在州分支机构领导层看到有人站在带有纳粹党徽和党卫军标志横幅前的照片后，两名AfD成员辞职。与此同时，报告指出，未能确凿证实所谓的希特勒朝圣活动有现任或前任党员参与。据该报告，调查人员所知的所有旅游行程参与者后来都离开了AfD。

此次泄露还包含有关魏德尔捐款丑闻的信息。2018年，她因约13.2万欧元捐款而受到密切关注；据消息来源称，这些捐款经由中间人分几笔汇入，并据称与一家瑞士制药公司有关。联邦议院认定这笔资金非法，并对AfD处以39.6万欧元罚款——约为捐款金额的三倍。柏林一家法院于2023年维持了该罚款。

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