Lofgren pyta NSF o 1,4 mld dolarów na badania — The Hill

W Stanach Zjednoczonych demokratyczna kongresmenka Zoe Lofgren zwróciła się do Narodowej Fundacji Nauki (NSF) z pytaniami dotyczącymi środków przeznaczonych przez Kongres na badania naukowe, które według doniesień nie zostały rozdzielone. Jak informuje The Hill, członkini Izby Reprezentantów USA uważa, że działania fundacji mogą naruszać uprawnienia budżetowe Kongresu oraz zasadę podziału władz.

Pytania o 1,4 mld dolarów

List Lofgren był reakcją na publikację The New York Times, według której NSF nie rozdzieliła 1,4 mld dolarów przyznanych przez Kongres na badania. Gazeta, powołując się na dwóch rozmówców, podała, że administracja prezydenta Donalda Trumpa chce skierować te środki na inne priorytety, w tym sztuczną inteligencję i obliczenia kwantowe.

Według The Hill, w roku fiskalnym 2026 nierozdzielonych pozostało 20% budżetu badawczego NSF. Lofgren oświadczyła, że pracownicy fundacji wcześniej informowali jej personel o zamiarze wykorzystania pieniędzy, lecz opóźnienie w przyznawaniu grantów tłumaczyli późnym uchwaleniem środków budżetowych. Później, jak powiedziała, ujawniono zamiar skierowania znacznej części finansowania na nieokreślone priorytety administracji Trumpa.

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Stanowisko NSF

Kongresmenka poprosiła niezależną agencję o wyjaśnienie, czy zamierza wydać te środki, jak dokładnie nimi zarządza oraz czy otrzymała instrukcje od Białego Domu. The Hill zauważa, że Demokraci są obecnie w mniejszości w Izbie Reprezentantów, dlatego możliwości Lofgren w zakresie prowadzenia dochodzenia są ograniczone.

Rzecznik NSF Mike England powiedział The New York Times, że fundacja przeniosła środki, aby inwestować w swoje własne priorytety, zgodne z szerszymi inicjatywami administracji. Oświadczył również, że NSF pozostaje zaangażowana w finansowanie uzasadnionych badań podstawowych w naukach przyrodniczych i inżynieryjnych. NSF zapewnia około jedną czwartą federalnego wsparcia badań na amerykańskich uniwersytetach, głównie poprzez finansowanie grantowe.

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