Лофґрен запитала NSF про $1,4 млрд на дослідження — The Hill

У США конгресвумен-демократка Зої Лофґрен звернулася до Національного наукового фонду (NSF) із запитаннями щодо коштів, виділених Конгресом на наукові дослідження, але, за повідомленнями, не розподілених. Як повідомляє The Hill, членкиня Палати представників США вважає, що дії фонду можуть порушувати бюджетні повноваження Конгресу та принцип поділу влади.

Питання щодо $1,4 млрд

Лист Лофґрен став реакцією на публікацію The New York Times про те, що NSF не розподілив $1,4 млрд, які Конгрес асигнував на дослідження. Видання, посилаючись на двох співрозмовників, повідомило, що адміністрація президента Дональда Трампа прагне спрямувати ці кошти на інші пріоритети, зокрема штучний інтелект і квантові обчислення.

За даними The Hill, у 2026 фінансовому році нерозподіленими залишилися 20% дослідницького бюджету NSF. Лофґрен заявила, що працівники фонду раніше повідомляли її співробітникам про намір використати гроші, але пояснювали затримку з наданням грантів пізнім ухваленням бюджетних асигнувань. Згодом, за її словами, стало відомо про намір спрямувати суттєву частину фінансування на невизначені пріоритети адміністрації Трампа.

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Позиція NSF

Конгресвумен попросила незалежне агентство пояснити, чи має воно намір витратити ці кошти, як саме ними управляє та чи отримувало вказівки від Білого дому. The Hill зазначає, що демократи нині перебувають у меншості в Палаті представників, тому можливості Лофґрен для розслідування обмежені.

Речник NSF Майк Інгленд повідомив The New York Times, що фонд переніс кошти для інвестування у власні пріоритети, узгоджені із ширшими ініціативами адміністрації. Він також заявив, що NSF зберігає відданість фінансуванню обґрунтованих фундаментальних досліджень у природничих та інженерних науках. NSF забезпечує приблизно чверть федеральної підтримки досліджень в університетах США, переважно через грантове фінансування.

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