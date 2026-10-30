Лофгрен спросила NSF о $1,4 млрд на исследования — The Hill

В США конгрессвумен-демократ Зои Лофгрен обратилась в Национальный научный фонд (NSF) с вопросами о средствах, выделенных Конгрессом на научные исследования, но, как сообщается, не распределенных. Как сообщает The Hill, член Палаты представителей США считает, что действия фонда могут нарушать бюджетные полномочия Конгресса и принцип разделения властей.

Вопросы о $1,4 млрд

Письмо Лофгрен стало реакцией на публикацию The New York Times о том, что NSF не распределил $1,4 млрд, ассигнованные Конгрессом на исследования. Издание со ссылкой на двух собеседников сообщило, что администрация президента Дональда Трампа стремится направить эти средства на другие приоритеты, в частности искусственный интеллект и квантовые вычисления.

По данным The Hill, в 2026 финансовом году нераспределенными остались 20% исследовательского бюджета NSF. Лофгрен заявила, что сотрудники фонда ранее сообщали ее сотрудникам о намерении использовать деньги, но объясняли задержку с предоставлением грантов поздним принятием бюджетных ассигнований. Позднее, по ее словам, стало известно о намерении направить существенную часть финансирования на неопределенные приоритеты администрации Трампа.

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Позиция NSF

Конгрессвумен попросила независимое агентство объяснить, намерено ли оно потратить эти средства, как именно оно ими управляет и получало ли указания от Белого дома. The Hill отмечает, что демократы сейчас находятся в меньшинстве в Палате представителей, поэтому возможности Лофгрен для расследования ограничены.

Представитель NSF Майк Ингленд сообщил The New York Times, что фонд перевел средства для инвестирования в собственные приоритеты, согласованные с более широкими инициативами администрации. Он также заявил, что NSF сохраняет приверженность финансированию обоснованных фундаментальных исследований в естественных и инженерных науках. NSF обеспечивает около четверти федеральной поддержки исследований в университетах США, преимущественно посредством грантового финансирования.

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