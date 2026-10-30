在美国，民主党国会女议员佐伊·洛夫格伦就国会拨付给科学研究但据报道尚未分配的资金，向美国国家科学基金会（NSF）提出质询。正如《国会山报》报道的那样，这位美国众议院议员认为，该基金会的行为可能违反国会的预算权以及权力分立原则。

关于14亿美元的疑问

洛夫格伦的信是对《纽约时报》一篇报道的回应。该报道称，NSF尚未分配国会为研究拨款的14亿美元。该报援引两名消息人士称，唐纳德·特朗普总统的政府希望将这些资金投向其他优先事项，包括人工智能和量子计算。

据《国会山报》报道，在2026财年，NSF研究预算的20%仍未分配。洛夫格伦表示，该基金会工作人员此前曾告知她的工作人员有意使用这笔资金，但将拨款延迟归因于预算拨款较晚获得通过。她说，此后人们得知，有意将相当大一部分资金投向特朗普政府未明确说明的优先事项。

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NSF的立场

这名国会女议员要求这一独立机构说明，它是否打算支出这些资金、具体如何管理这些资金，以及是否曾收到白宫的指示。《国会山报》指出，民主党目前在众议院处于少数地位，因此洛夫格伦开展调查的能力有限。

NSF发言人迈克·英格兰告诉《纽约时报》，该基金会已调拨这些资金，用于投资其自身的优先事项，而这些事项与政府更广泛的倡议相一致。他还表示，NSF仍致力于资助自然科学和工程科学领域合理的基础研究。NSF提供美国大学研究获得的联邦支持约四分之一，主要通过拨款资助。

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