Papież Leon XIV zagłosował w wyborach uzupełniających w USA, wysyłając swój głos korespondencyjnie do Chicago. Poinformowało o tym 30 października Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, podaje ANSA English.

Głosowanie korespondencyjne

Biuro prasowe wskazało w oświadczeniu, że jako obywatel Stanów Zjednoczonych papież korzystał z prawa do głosowania za każdym razem, gdy miał taką możliwość. Potwierdzono, że tym razem wysłał kartę do głosowania pocztą do Chicago. W Watykanie nazwano to kontynuacją utrwalonej praktyki obywatelskiego zaangażowania papieża.

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Udział w procesach demokratycznych

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało również, że w latach mieszkania w Peru papież Leon XIV głosował za każdym razem, gdy miał okazję. Według biura prasowego pontyf uważa, że udział obywateli w procesach demokratycznych jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem. W oświadczeniu nie sprecyzowano innych szczegółów jego głosowania w wyborach uzupełniających w USA.

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