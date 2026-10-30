Папа Лев XIV проголосовал на промежуточных выборах в США, отправив бюллетень по почте в Чикаго. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Святого Престола, передает ANSA English.

Голосование по почте

В заявлении пресс-службы отметили, что понтифик как гражданин Соединенных Штатов пользовался правом голоса каждый раз, когда имел такую возможность. Там подтвердили, что в этот раз он отправил бюллетень по почте в Чикаго. В Ватикане назвали это продолжением устоявшейся практики гражданского участия Папы.

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Участие в демократических процессах

Пресс-служба Святого Престола также сообщила, что в годы проживания в Перу Папа Лев XIV голосовал каждый раз, когда имел возможность. По ее словам, понтифик убежден, что участие граждан в демократических процессах является и правом, и обязанностью. В заявлении не уточнялись другие детали его голосования на промежуточных выборах в США.

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