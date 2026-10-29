Актриса Дженнифер Лоуренс поделилась подробностями неприятного инцидента, произошедшего на съемочной площадке и заставившего её поставить коллег на место.

Во время участия в подкасте Call Her Daddy 36-летняя актриса рассказала, что однажды во время съемок обнаженной сцены заметила членов съемочной группы, у которых не было разрешения на присутствие. Это вызвало у нее возмущение и заставило отреагировать на ситуацию.

Лоуренс жестко отреагировала на нарушение, подчеркнув, что дело не только в её личном комфорте, но и в безопасности молодых актрис.

«Что произойдет с 18-летней неизвестной актрисой, которая придет на съемочную площадку и увидит там людей, которым не разрешено там находиться?» — пояснила звезда.

По словам Лоуренс, начинающие актрисы часто боятся отстаивать свои границы, чтобы не заработать репутацию «сложных» актрис. Она же, благодаря своему статусу в Голливуде, может позволить себе открыто говорить о таких проблемах.



На съемках какого именно фильма произошел инцидент, актриса не уточнила.



Ранее Лоуренс рассказывала, что чувствовала себя вполне комфортно во время интимных сцен с Робертом Паттинсоном в драме «Умри, моя любовь». Актриса даже не сочла необходимым привлекать координатора интимных сцен, ведь полностью доверяла партнеру.

Об этом пишет Variety.

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