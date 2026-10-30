В Польше стартовала полицейская операция «Знич 2026» — RMF24

В Польше 30 октября началась общенациональная полицейская операция «Знич 2026», которая продлится до 2 ноября. В этот период правоохранители усилят патрулирование возле кладбищ, на главных автодорогах, въездах в города и в местах возможных заторов. Об этом сообщает RMF24.

Полиция будет контролировать скорость движения, трезвость и общее состояние водителей, наличие у них водительских прав и соблюдение запретов на вождение. Также будут проверять использование ремней безопасности, детских кресел, количество пассажиров и техническое состояние автомобилей.

Усиленный контроль на дорогах

Особое внимание будут уделять превышению скорости и ее несоответствию дорожной ситуации. Правоохранители также будут следить за соблюдением других правил: обгоном, предоставлением преимущества в движении, использованием фар и недопущением препятствий для движения транспорта.

По информации издания, при необходимости полицейские будут вручную регулировать движение. Их указания имеют приоритет над сигналами светофоров и дорожными знаками.

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Внимание к пешеходам возле кладбищ

Под усиленным надзором будут находиться пешеходные переходы, перекрестки и парковки возле кладбищ. Полиция ожидает значительного увеличения количества пешеходов, в частности пожилых людей и детей, а также нетипичных маневров автомобилей в заторах.

Во время прошлогодней операции «Знич» в Польше произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли девять человек, среди них четверо пешеходов. Тогда правоохранители также задержали 845 водителей в нетрезвом состоянии.

Во многих польских городах на период Дня всех святых изменят организацию дорожного движения: отдельные улицы могут перекрыть, ввести одностороннее движение или запрет остановки. Часть парковок может быть доступна только с определенной стороны.

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