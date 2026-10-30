В США вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп не допустит превращения конфликта в Иране в бесконечную войну. Он также выразил уверенность, что Трамп достигнет целей американской администрации, сообщает Anadolu Agency.

Заявление Вэнса

В комментарии Fox News Вэнс сказал, что США еще предстоит выполнить значительный объем работы. В то же время он подчеркнул, что Трамп не позволит этой войне стать затяжной.

Вице-президент также отметил, что критика неудачных зарубежных военных операций отличается от утверждения, что США никогда не могут применять свои вооруженные силы. По его словам, после достижения американских целей администрация сосредоточится на других задачах.

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Переговоры и Ормузский пролив

Заявление прозвучало на фоне напряженности между США и Ираном. По данным агентства, конфликт начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану, на которые Тегеран ответил атаками на Израиль и американские позиции в арабских странах.

В июне США и Иран подписали рамочное соглашение и начали переговоры. Позднее они сорвались из-за разногласий по поводу свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе — важном маршруте для перевозки энергоносителей и товаров.

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