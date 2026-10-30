Президент США Дональд Трамп восстановил личные предвыборные митинги в Канзасе и Айове, об отмене которых он объявил днем ранее. Оба мероприятия состоятся в воскресенье, накануне промежуточных выборов в США, запланированных на вторник, сообщает Al Jazeera.

Митинги перенесли на воскресенье

Источник, близкий к администрации Трампа, заявил, что президент лично выступит на обоих ранее отмененных мероприятиях. Изначально Трамп должен был приехать в Канзас в субботу, а в Айову — в воскресенье.

По словам источника, график также изменили для проведения большего количества телемитингов — виртуальных мероприятий, в которых Трамп может участвовать дистанционно. Республиканцы не исключают, что в президентский график до выборов могут добавить еще одно предвыборное мероприятие.

Изменение решения накануне выборов

Днем ранее Трамп сказал журналистам, что не считает необходимым ехать в Канзас, одновременно выразив уверенность в результатах Республиканской партии во вторник.

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Канзас и Айова традиционно поддерживают республиканцев, однако ранние опросы указывают на усиление позиций кандидатов от Демократической партии на выборах в Сенат. В Канзасе сенатор-республиканец Роджер Маршалл соревнуется с пастором мегацеркви, демократом Адамом Гамильтоном. Согласно опросу Emerson College, опубликованному в пятницу, Гамильтона поддержали 49% респондентов, Маршалла — 45%.

До изменения решения Маршалл объяснял отмену митинга тем, что команда президента якобы считала его позиции в опросах достаточно сильными. Демократы, в свою очередь, назвали предыдущее отмену мероприятий отказом Трампа поддерживать республиканских кандидатов за несколько дней до голосования.

В пятницу Трамп также должен был выступить на митинге в Дейтона-Бич, штат Флорида, в поддержку кандидатки в Сенат США Эшли Муди и кандидата на пост губернатора Байрона Дональдса.

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