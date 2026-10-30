Prezydent USA Donald Trump przywrócił osobiste wiece wyborcze w Kansas i Iowa, których odwołanie ogłosił dzień wcześniej. Oba wydarzenia odbędą się w niedzielę, przed wyborami śródokresowymi w USA zaplanowanymi na wtorek, podaje Al Jazeera.

Wiece przeniesiono na niedzielę

Źródło bliskie administracji Trumpa oświadczyło, że prezydent osobiście wystąpi na obu wcześniej odwołanych wydarzeniach. Początkowo Trump miał przyjechać do Kansas w sobotę, a do Iowa w niedzielę.

Według źródła harmonogram zmieniono również po to, aby przeprowadzić więcej telewieców — wirtualnych wydarzeń, w których Trump może uczestniczyć zdalnie. Republikanie nie wykluczają, że do prezydenckiego harmonogramu przed wyborami może zostać dodane jeszcze jedno wydarzenie wyborcze.

Zmiana decyzji przed wyborami

Dzień wcześniej Trump powiedział dziennikarzom, że nie uważa za konieczne jechać do Kansas, jednocześnie wyrażając pewność co do wyników Partii Republikańskiej we wtorek.

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Kansas i Iowa tradycyjnie popierają republikanów, jednak wczesne sondaże wskazują na umocnienie pozycji kandydatów Partii Demokratycznej w wyborach do Senatu. W Kansas republikański senator Roger Marshall rywalizuje z pastorem megakościoła, demokratą Adamem Hamiltonem. Według sondażu Emerson College opublikowanego w piątek Hamiltona poparło 49% respondentów, a Marshalla — 45%.

Przed zmianą decyzji Marshall wyjaśniał odwołanie wiecu tym, że zespół prezydenta rzekomo uważał jego pozycję w sondażach za wystarczająco silną. Demokraci z kolei nazwali wcześniejsze odwołanie wydarzeń odmową Trumpa poparcia kandydatów republikańskich na kilka dni przed głosowaniem.

W piątek Trump miał również przemawiać na wiecu w Daytona Beach na Florydzie na poparcie kandydatki do Senatu USA Ashley Moody oraz kandydata na gubernatora Byrona Donaldsa.

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